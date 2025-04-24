Beşiktaş'ta kiralıklardan dev gelir beklentisi

Haber Merkezi

Bu sezon hem sahada aldığı kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan hem de mali açıdan sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, çözüm yollarından biri olarak kiralık gönderdiği futbolculardan gelecek gelire umut bağladı.

BEKLENEN RAKAM 15.7 MİLYON EURO

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda bu oyuncuların bonservislerinin alınması halinde kasasını doldurmayı hedefliyor.

Al Musrati, Demir Ege, Muleka ve Onana'nın kiralandığı kulüplerin satın alma opsiyonlarını kullanmaları durumunda Beşiktaş, toplamda 15.7 milyon euro gelir elde edecek.

KİRALIK VERİLEN OYUNCULAR

Sezon başında Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a, Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a ve Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiralayan siyah-beyazlı ekip; ara transfer döneminde ise Al Musrati'yi Monaco'ya, Jean Onana'yı Genoa'ya, Can Keleş'i ise Kasımpaşa'ya geçici olarak yollamıştı.