Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, uzun süre eleştiri oklarının hedefinde olsa da son haftalarda gösterdiği performansla parlıyor.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ara transfer döneminde 2 ciddi teklif aldığı ortaya çıktı.

Zenit, milli futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

RUSLAR 2 KERE İSTEDİ

Beşiktaş, Zenit'in Orkun Kökçü'yü ocak ayında transfer etmek için yaptığı teklifi yetersiz bulup reddetti.

Rus devi daha sonra milli futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak adına Beşiktaş'a yaklaşık 30 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu ancak siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi de geri çevirdi.

SİYAH-BEYAZLI YÖNETİM REDDETTİ

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı.

Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.