Okan Buruk'un gündem olan hareketi: Yardımcısını iterek dördüncü hakeme gönderdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasında temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Juventus ile ilk maçta karşı karşıya geldi.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 5-2 kazandı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü ise gündem oldu.

Yaşanan bir pozisyonda sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, dördüncü hakeme itiraz etmek istedi.

İTİRAZ İÇİN YARDIMCISINI HAKEME DOĞRU İTTİ

Ancak sarı-kart sınırında bulunan Buruk, kart görmesi halinde rövanş maçı için Torino'da kulübeye geçemeyecekti.

Deneyimli teknik adam bunun yerine yardımcısı İrfan Saraloğlu'nu dördüncü hakeme doğru iterek itiraz etmesini istedi.

Yaşanan durum ise sosyal medyada gündem oldu. Sonrasında ise maçın 4. hakemi Allard Lindhout, orta hakem Danny Makkelie'yi uyardı.

CEZADAN YIRTTI

Makkelie ise itiraza gelen İrfan Saraloğlu ile Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye sarı kart gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ceza almaktan kurtuldu ve rövanş karşılaşmasında kulübedeki yerini kaybetmedi.