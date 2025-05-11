İHA
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor.
Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı, genel kurulda oyunu kullandı.
7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu.
"GÜZEL GÜNLER İLERİDE İNŞALLAH"
Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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