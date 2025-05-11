Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor.

Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı, genel kurulda oyunu kullandı.

7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu.

"GÜZEL GÜNLER İLERİDE İNŞALLAH"

Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.