Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

YALÇIN, KÖKÇÜ VE BOUCHOUARI...

Kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün ise kural dışı hareketten sevkine karar verildi.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouari ise "kural dışı hareketi" nedeniyle sevk edilen bir diğer isim oldu.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.11.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BENJAMIN BOUCHOUARI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BAKİ ERSOY’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü VITO TERCOLO’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,







BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ’nin 31.10.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







9- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübü futbolcusu BEKİR TURAÇ BÖKE’nin 01.11.2025 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







10- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







12- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







13- SİPAY BODRUM FK Kulübü futbolcusu BERŞAN YAVUZAY’ın 02.11.2025 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







14- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







15- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü idarecisi ONUR GİRDAP’ın 03.11.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1. maddesi uyarıncave “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







16- ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 03.11.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







17- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 03.11.2025 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







18- KCT 1461 TRABZON FK Kulübü antrenörü CEMRE CİVELEK’in 02.11.2025 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-KCT 1461 TRABZON FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







19- BURSASPOR Kulübü antrenörü MESUT ÇAYTEMEL’in 02.11.2025 tarihinde oynanan BURSASPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,







BURSASPOR Kulübü idarecisi FURKAN AKIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







BURSASPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN YEŞİLKAVAK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







20- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA BULCA’nın 02.11.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-SOMASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







21- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi ORHAN AKKUŞ’un aynı müsabakadaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/1 maddesi uyarıncave “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







22- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü GÜVENER İÇÖZ’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







23- MUĞLASPOR KULÜBÜ’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan MUĞLASPOR KULÜBÜ-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







MUĞLASPOR KULÜBÜ Başkanı MENAF KIYANÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







24- EDİRNESPOR Kulübü’nün 01.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







EDİRNESPOR Kulübü Başkanı ONUR YAREN AYAYDIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







EDİRNESPOR Kulübü antrenörü YUNUS EMRE YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







EDİRNESPOR Kulübü idarecisi GÖKHAN ÇANCIK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







EDİRNESPOR Kulübü idarecisi CESUR PAKARDA’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







25- SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü ÖZCAN KARAKİRAZ’nın 01.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-SİLİVRİSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







26- GALATA SPOR KULÜBÜ Başkanı EMİN SELİM AKGÜL’ün 02.11.2025 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







27- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-ÇORLU SPOR 1947 Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







ÇORLU SPOR 1947 Kulübü Başkanı AHMET BAYRAM’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







28- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ 02.11.2025 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ Kulübü Başkanı YALÇIN ORUÇ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







29- BULVARSPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







30- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-KİLİS 1984 A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca,“saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,







SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN SERVİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,







SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü BURHAN ŞEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,







SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü TUFAN ESİN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







31- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CANER KUZU’nun 02.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







32- KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ antrenörü FUAT GÜMÜŞAY’ın 02.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







33- SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR-SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







34- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN FURKAN USLU’nun 02.11.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







35- MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ futbolcusu EMRE FURTANA’nın 02.11.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







36- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ görevlisi BEKİR ÖZDEMİR’in 03.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,







ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ idarecisi EMRE ÇOBANOĞLU’nun aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,







ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ doktoru HÜSEYİN DURMAZ’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası ve koridorlarındaki saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca, “saldırıları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







37- 12 BİNGÖL SPOR Kulübü idarecisi CİHAN SOLMAZ’ın 03.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakaretleri ve tehditleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







38- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü teknik sorumlusu SİNAN YÜCER’in 01.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







39- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







40- AMASYASPOR FK Kulübü idarecisi EMRE HAKAN AHISKALI’nın 02.11.2025 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-1926 BULANCAKSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







41- TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ idarecisi FERDİ BAŞODA’nın 01.11.2025 tarihinde oynanan TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







42- KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ALTAY Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







43- KARŞIYAKA Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







44- OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.11.2025 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







45- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







46- ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."