Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 15:55
Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı
  • Beşiktaş, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
  • Veli Kavlak, 5 Temmuz 2024'ten beri bu görevdeydi ve takımıyla 48 maçta 1.88 puan ortalaması yakaladı.
  • Kulüp, Kavlak'a katkıları için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

5 Temmuz 2024 tarihinden bu yana Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Sorumlusu görevini yürüten Veli Kavlak ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

1.88 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

37 yaşındaki çalıştırıcı, U-19 Takımı ile çıktığı 48 karşılaşmada 1.88 puan ortalaması tutturdu.

