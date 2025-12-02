Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

5 Temmuz 2024 tarihinden bu yana Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Sorumlusu görevini yürüten Veli Kavlak ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

1.88 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

37 yaşındaki çalıştırıcı, U-19 Takımı ile çıktığı 48 karşılaşmada 1.88 puan ortalaması tutturdu.