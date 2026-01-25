Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan futbolcularla birlikte yeni transferler için çalışmalar hız kazandı.

Siyah-beyazlılar, Inter forması giyen ve transferi daha önce de gündeme gelen Luis Henrique için yeniden devreye girdi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için Inter ile görüşüyor.

Beşiktaş'ın Henrique'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği, Inter'in ise anlaşmaya satın alma zorunluluğu maddesini eklemek istediği öne sürüldü.

INTER, PERISIC'İ ALIRSA GÖNDERECEK

Inter, PSV Eindhoven forması giyen eski futbolcusu Ivan Perisic ile ilgileniyor.

Perisic'in İtalyan ekibine transferinin de Luis Henrique transferini etkileyebileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.