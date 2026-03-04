Göztepe’nin yeni forvetleri, Emersonn ve Sabra’nın gerisinde kaldı

Göztepe’de devre arasında kadroya katılan forvetler Guilherme Luiz ve Jeferson, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise yine 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.

EMERSONN VE SABRA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Buna karşılık sezon başında takımdan ayrılarak Toulouse FC’ye 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Emersonn, yalnızca 3 maçta 126 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atmayı başardı.

Devre arasında kiralık olarak ayrılan Ibrahım Sabra da 9 maçta sadece 91 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.

YENİ TRANSFERLERİN ÖNÜNE GEÇTİLER

Böylece daha az süre bulmalarına rağmen skora katkı yapan Sabra ve Emersonn, henüz gol ya da asist üretemeyen Guilherme Luiz ile Jeferson’ın önüne geçti.