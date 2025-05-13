Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain'in son durumu hakkında açıklama

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu maçta siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı.

Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

SON DURUMU AÇIKLANDI

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Chamberlain için açıklama yaptı.

Kulüp, İngiliz oyuncunun sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANMIŞTIR"

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Alex Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.