Beşiktaş'tan derbi sonrası hakem tepkisi!

Beşiktaş, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KARTTAN BİR ÖNCE RAFA'YA YAĞILAN BİR HAREKET VAR"

Kaytaz, "Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar." dedi.

"ZAGREB MAÇINI İYİ ANALİZ ETTİK"

Sözlerine devam eden Kaytaz, "Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu." sözlerini sarf etti.

"TEDESCO DA SAHAYA GİRDİ"

Kaytaz, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah." dedi.

"HAKEM BUNU ATLADI"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle müsabaka sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Taktik planlamamızda Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesini, üçüncü bölge organizasyonlarını, topu kaybedince baskı yapıp kazanıp büyük Beşiktaş oyununu geri getirmek üzerine çalıştık. Hafta boyunca buna çalıştık. Bunu 26. dakikaya kadar başardık. Kırmızı kart var, doğru karar. Ama 23. dakikada Rafa Silva'ya verilemeyen bir kart var. Verilse belki VAR'dan kırmızıya dönecekti. Hakem bunu atladı" ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımda öz güven kaybı yaşandığına dikkat çeken Kaytaz, "Futbolcularımız gol attığı zaman bile tedirginlik yaşıyoruz. Sergen hocamızın grup ve bireysel görüşmelerle bunu düzeltmeye çalışıyor. Rakip hemen 2-2'yi buldu. Teması artırmamız lazım. İkinci yarında ikinci bölge savunması ve agresif savunmayı uyguladık. Burada agresifliğimizi artırıp pozisyon vermedik. Bireysel hatadan bir gol yedik. Bunu düzelteceğiz. Zamana ihtiyacımız var. Sergen Yalçın, Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini oturtmak için çalışıyor" şeklinde konuştu.

"SERGEN YALÇIN'A İNANMAYA DEVAM ETSİNLER"

Murat Kaytaz, siyah-beyazlı taraftarların umutlu olmadı gerektiğini de belirterek, "Uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor taraftarlar. Biz bunu düzeltmek içi buradayız. Bize inanmaya, Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz bunu taraftara vaat ediyoruz" diye konuştu.

"BİR KAOSUN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Kaytaz, "Sergen hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü. Tedesco girdi, sarı kart verdi. 4. hakeme söylüyorum, sarı kart verdi diyor. Kural Beşiktaş'a farklı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a farklı mı işliyor? Kulübede ipad var, yayını izliyoruz. Bazı görüntüler verilmiyor. Biz savaşımızı veriyoruz ama taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etsin. Hocanın takımdan kimseyle arası kötü değil. Sergen hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Biz Konyaspor'da Samuel Eto'o ile çalıştık. Sivas'ta Cicinho ile iletişimini üst seviyede tuttu. Bir kaosun içine çekilmeye çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.