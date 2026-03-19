Beşiktaş'tan göndermeli pankart: Hakkı Yetenler kazanacak!

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabaka öncesinde çarpıcı bir pankart ortaya çıktı.

Beşiktaş, kulübün efsane isimlerinden olan Hakkı Yeten'in resminin yer aldığı bir pankartı stadyumun önüne astı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERMELİ PANKART

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar'ın görüntülediği; pankartta ise "Hak yiyenler değil Hakkı Yeten'ler kazanacak" ifadelerinin yer aldığı göndermeli bir mesaj verildi.