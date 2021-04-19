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- Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu
Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu
Beşiktaş, 23 Nisan’da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan’da, 27 Nisan’da oynanacak Rizespor maçının ise 28 Nisan’da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.
- Haber Merkezi
- 19.04.2021 - 11:21
- Güncelleme : 19.04.2021 - 11:37
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kayserispor ve 38. haftasında oynayacağı Rizespor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir başvuruda bulundu.
TFF KARARINI YAKINDA AÇIKLAYACAK
Siyah-beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.
Federasyonun kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.