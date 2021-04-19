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    Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

    Beşiktaş, 23 Nisan’da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan’da, 27 Nisan’da oynanacak Rizespor maçının ise 28 Nisan’da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:37
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    Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

    Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kayserispor ve 38. haftasında oynayacağı Rizespor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir başvuruda bulundu.

    TFF KARARINI YAKINDA AÇIKLAYACAK

    Siyah-beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

    Federasyonun kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

    Beşiktaş tan TFF ye erteleme başvurusu #1

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