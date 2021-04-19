Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

Beşiktaş, 23 Nisan’da oynanacak Kayserispor maçının 24 Nisan’da, 27 Nisan’da oynanacak Rizespor maçının ise 28 Nisan’da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kayserispor ve 38. haftasında oynayacağı Rizespor maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir başvuruda bulundu.

TFF KARARINI YAKINDA AÇIKLAYACAK

Siyah-beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Federasyonun kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.



