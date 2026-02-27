Beşiktaş'tan yabancı sınırı başvurusu

Süper Lig'de yeni sezonda değişecek yabancı kuralı için Beşiktaş harekete geçti.

Siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon 10+4 şeklinde uygulanacak kural için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

BEŞİKTAŞ, YABANCI SAYISINI ARTIRALIM DEDİ

HT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, kuralın 10+4 yerine 10+5 şeklinde uygulanmasını talep etti.

Haberde, siyah-beyazlı kulübün bu önerisine, Süper Lig'den birçok takımın da destek verdiği ifade edildi.

DİĞER KULÜPLER DE DESTEKLEDİ: TFF REDDETTİ

Yabancı kuralında değişiklik talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumsuz yanıt geldi.

Federasyonun, yabancı sayısını düşürmeyi amaçladığı Beşiktaş'ın talebini kabul etmediği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE YABANCI KURALI

Süper Lig'de bu sezon uygulanan yabancı kuralına göre kulüpler, kadrolarında 14 yabancı futbolcu oyuncu kadrolarında bulundurabiliyor. Kurala göre 12 futbolcuda herhangi bir yaş sınırı aranmıyor.

En az 2 futbolcunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor.

Süper Lig'de 2026/27 sezonuyla birlikte kural, 10+4 şeklinde değişecek ve en az 4 futbolcunun 1 Ocak 2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.

10 futbolcuda ise herhangi bir yaş sınırı aranmayacak.