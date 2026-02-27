İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Liverpool açıklaması yeniden gündem oldu

Tarihler 28 Ağustos’u gösterdiğinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapılmıştı.

Çekilen kurada Galatasaray, lig aşamasında Liverpool ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılıların Liverpool kurası sonrası birçok futbolsever, bu eşleşmeyi zorlu olarak değerlendirmişti.

Ancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kurayı olumlu bulmuş ve İngiliz ekibinin eski formunda olmadığını belirtmişti.

"LIVERPOOL ESKİ LIVERPOOL DEĞİL"

Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos'ta TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil." ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkanı'nın konuyla ilgili sözlerinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u tek golle devirdi.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Liverpool galibiyetiyle birlikte Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi yine İngilizler oldu.

Hal böyle olunca Hacıosmanoğlu'nun Liverpool'la ilgili ifadeleri, bir kez daha günün en çok paylaşılanları arasına girdi.