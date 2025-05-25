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Beşiktaş'tan üç milli yıldız hamlesi!

Beşiktaş'tan üç milli yıldız hamlesi! Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile prensipte anlaştığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Zeki Çelik ve Salih Özcan'ı da kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.