Beşiktaş'tan üç milli yıldız hamlesi!

Son yıllarda şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, gidişatı tersine çevirmek istiyor...
Bu kapsamda siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Bu bağlamda Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferlerini 3 milli futbolcuyla yapmayı hedefliyor.
ZEKİ ÇELİK
Bu isimlerden ilki Zeki Çelik...
Roma'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek isteyen deneyimli futbolcunun menajeri ve Roma ile görüşmeler sürüyor.
RIDVAN'LA PRENSİPTE ANLAŞILDI İDDİASI
Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz. 2022-23 sezonu başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a satılan Rıdvan Yılmaz ile prensip anlaşmasına varıldı.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Rıdvan Yılmaz'ın transferini noktalamak için Rangers ile temaslarını sürdürüyor.
SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ın son hedefi ise Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih Özcan.
Beşiktaş'a yeşil ışık yakan milli futbolcunun bonservisi için Alman ekibiyle pazarlıklar başladı.
Beşiktaş yönetimi, en kısa süre içinde 3 milli futbolcunun transferini bitirip KAP bildirimini yapmayı planlıyor.
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