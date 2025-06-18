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Can Badak

Türk futbolunun transfer dönemlerinde en çok konuşulan isimleri genellikle hep aynı olurdu.

Biz de her yaz yeniden “geliyor” denilen ama hiçbir zaman imzayı atamayan o efsane isimleri hatırladık.

5’inci sırada Diego Costa var...

Her yaz gündeme geldi, her defasında “sözleşme detaylarında anlaşma sağlanamadı” diye rafa kaldırıldı.

BİR TÜRLÜ GELEMEDİLER

4’üncü sıraya Alexandre Pato’yu koyduk...

Galatasaray’la, Fenerbahçe’yle defalarca anıldı ama hikâyenin sonu hep “başka ligleri tercih etti” oldu.

Listenin 3.sırasında Hulk var...

Her transfer döneminde “Fizik olarak ligin dengesini bozar” diye yazıldı.

Hatta geçen sene bile ismi geçti. Ha geldi ha gelecek denirken, Çin’e bile gitti ancak ülkemize uğramadı.

İkinci sırada çok büyük bir isim var: Hatem Ben Arfa...

YILLARCA HABERLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Yeteneği kadar kaprisleriyle de meşhurdu. Adı hangi takımla anılmadı ki? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş…

Ancak yazıldığı gibi “havalimanında görüldü” iddiaları hiç gerçeğe dönüşmedi.

Listenin ilk sırasında Arjen Robben yer alıyor...

Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Galatasaray derken yıllarca “uçaktan iniyor” haberleriyle heyecan yarattı ama Robben hiçbir zaman buraya uğramadı.

Peki siz bu isimlerden hangilerini ligimizde görmek isterdiniz? Yorumlarda belirtin!