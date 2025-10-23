Bodo'nun Galatasaray yenilgisi Norveç basınında geniş yankı buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında, Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylelikle puanın 6'ya çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu galibiyeti, Norveç basınında geniş yer buldu.

NORVEÇ'İN KONUŞTUĞU MAÇ...

Atılan manşetlerde, Bodo'nun savunmada yaptığı hatalar ve Galatasaray'ın güzel oyununa dikkat çekildi.

İşte Norveç basınının Galatasaray manşetleri...

VERDENS GANG: HATALAR PAHALIYA MAL OLDU

Noel'e iki ay kala Kuzey'in Noel Babası İstanbul'u ziyaret etti bile. Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunmadaki hatalar Glimt'e pahalıya mal oldu. Glimt için erken yenen goller adeta bir kabusa dönüştü.

AFTENPOSTEN: HATALARIN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ

Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de hata yaptı. Hatalarının ardından sert bir düşüş yaşadı. Bu kadar çok hata olunca ve fırsatlar kaçırılınca işler neredeyse imkansız hale geldi, Devler Ligi'ndeki üç maçtan elde iki puan kaldı.

AVISA NORDLAND: GARİP BİR FUTBOL AKŞAMIYDI

Bodo/Glimt hatalarla dolu bir gecenin ardından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Garip bir futbol akşamıydı. Konuk ekip için bir çok şey ters gitti, hatalarla dolu bir akşamdı.

NETTAVISEN: GALATASARAY, BODO'YU SALLADI!

Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı: Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Teknik direktör Knutsen kulaklarına tıkaç takarak İstanbul'daki maça hazırlıklı geldi. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı.

BRONNOYSUNDS AVIS: GALATASARAY, BODO İÇİN FAZLA GÜÇLÜYDÜ

Galatasaray, Bodo/Glimt için fazla güçlüydü. Sarı-siyahlıların savunması rakibi karşısında tökezledi. Bodo/Glimt, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu takımına karşı birkaç tehlikeli pozisyon yarattı ancak savunmada yetersiz kaldı.

BODO NU: İSTANBUL'DAKİ CADI KAZANI...

Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi ve İstanbul'da kaybetti. İstanbul'daki cadı kazanında Norveç ekibi ilk yenilgisini aldı. Bodo'ya maçı kaybettiren büyük savunma hataları ve ev sahibi takımın agresifliğiydi.

NORDLYS: MERMAHET YOK

Galatasaray'ın acımasız forveti Victor Osimhen'in merhameti yok. Osimhen yarım saatten kısa bir süre içerisinde farkı iki yaptı. Ev sahibi ekibin taraftarının ses efektleri inanılmaz, sarı-kırmızılı takım agresifti.