Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i iki golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 7. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın attığı golle 1-0 tamamlandı.
KAZANAN HAKKARİGÜCÜ
Hakkarigücü, Rasmata Sawadogo'nun 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip 88. dakikada Samaria Gomes'in golüyle farkı bire indirdi.
Karşılaşma, Hakkarigücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
