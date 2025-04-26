Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye büyük operasyon çekilmiştir

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ı 3-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan sert açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar."

"Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız."

"Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. İrfan Can Eğribayat'a maç sonu yapılanlar..."

"Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir."