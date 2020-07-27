Bursaspor'da Özer Hurmacı, ihanetle suçlanıyor

Adana Demirspor yenilgisi sonrası Bursasporlu oyuncular Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer, takım arkadaşları Özer Hurmacı'nın kampı terk etmesini "ihanet" olarak yorumladı.

Bursapor, TFF 1. Lig Play-Off Yarı finalinde Adana Demirspor’a 4-1 yenilerek Süper Lig şansını kaybetti. Maçın ardından Bursasporlu futbolcular, takım arkadaşları Özer Hurmacı’yı ihanetle itham etti.

KEREMCAN: "ALÇAKÇA BİR HAREKET"

Futbolculardan Keremcan Akyüz, “Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde. Herkes öğrenir zaten. Oynayıp oynamamak önemli değil. Bu kadar büyük kulübün alçakca bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. İnanamıyorum. Kendi içimizden ama isim vermek istemiyorum” dedi.

ANIL: "BİZE YAPILMIŞ BİR İHANET"

Ardından Anıl Karaer ise, "Buraya kadar çok zor şartlarda geldik. Bize inanan taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Dün akşam bir olay yaşadık. Özer Hurmacı oynamadığı için dün akşam kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir" açıklamasında bulundu.

ÖZER HURMACI: "ALLAH GERÇEĞİ BİLİYOR"

Bu açıklamaların ardından Özer Hurmacı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım" ifadelerini kullandı.