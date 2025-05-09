Çağdaş Atan'dan maç sonu hakem tepkisi!

Başakşehir, Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ADİL GÖZÜKMÜYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Atan, şunları dedi:

Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum.

HAKEM TEPKİSİ

Maçın hakemi Burak Pakkan ve VAR'ı eleştiren Atan, şunları dedi:

Avrupa Ligi yarı final maçı izledik geçtiğimiz hafta içerisinde, Bilbao-Manchester United. Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standartları anlamıyorum. Fenerbahçe'nin pozisyonunda neden VAR'a çağrıldı hakem onu bilmiyorum. Talisca'nın çok bariz kırmızı kart görmesi gerekiyordu. O kural değişmiş sanırım, sarı kart olması için gol olması gerekiyordu. Carlos'un Piatek ile pozisyonu vardı, avantaj oynatılan pozisyon. Top Livakovic'e gitti. Biz bundan ne avantaj elde ettik? Bir standart sorunu yaşadık o pozisyonlarda. Fırsatı kaçırdık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.