Carlos Cuesta, Spartak Moskova yolunda

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Galatasaray'da, takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncular için de çalışmalar sürüyor.

Ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor.

RUSLAR İSTİYOR

Buna göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi var.

Rus ekibi, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

DEVRE ARASI GELDİ: 9 MAÇTA OYNADI

Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla yalnızca 9 maça çıktı.

Beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki savunmacı, gözden çıkarılan isimler arasında yer aldı.