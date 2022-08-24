Cenk Tosun: Ismael bana hak verdi

Son saniyelerde oyuna giren ve maç bitiminde direkt soyunma odasının yolunu tutan Cenk Tosun, yanlış anlaşıldığını ifade etti. Deneyimli oyuncu, Valerien Ismael'in de kendisine hak verdiğini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Ancak maçın bitiminde gergin bir olay yaşandı. Beşiktaş'ta Valerien Ismael, oyuna son 30 saniye kala Cenk Tosun'u aldı.

Bu olaya çok sinirlenen Cenk, takım kutlamasına katılmayarak direkt soyunma odasına gitti.

"Beşiktaş'ın zaferleri her şeyden üstündür"

Konuyla ilgili deneyimli oyuncu Hürriyet'e konuştu. Cenk Tosun açıklamasında, "Maçın son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip katkı sağlamak istememden, hırsımdan dolayı yaptığım hareket yanlış anlaşıldı. Şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adam ne de başkasına. Tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş’ın zaferleri her şeyden üstündür.





"Kavgam olmadı, asla da olmaz"

Sezon başında teknik direktörümüz Valerien Ismael ve ekibi ile çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona çok iddialı hazırlandım. Benim için 30 saniye de 90 dakika da oyunda kalmak kadar takımın başarısı önemlidir. Özellikle Beşiktaş formasını giymek şereftir. Futbol yaşamım boyunca teknik adam ve futbolcu arkadaşlarımla en ufak bir kibir, gurur, kavgamız olmamıştır. Kesinlikle de olmaz.





"Tüm oyuncular oynama hırsı ile yanıp tutuşuyor"

Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip takıma katkı sağlamak istememden hırsımdan dolayı yaptığı hareket yanlış anlaşıldı. Önemli olan takımın başarısı. Ben sadece şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adama ne de başkasına. Bu hırs inanıyorum ki Beşiktaş’a şampiyonluk getirecek. Çünkü tüm oyuncular oynama hırsı ile yanıp tutuşuyorlar. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üstünde.





"Ismael ile de konuştum o da hak verdi"

Karşılaşma bitiminde teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de konuştuk o da hak verdi. Ayrıca yöneticilerimizle bir araya geldik ve herhangi bir sorun olmadığını belirttik. Beşiktaş bu yıl şampiyon olmalı. Genç, tecrübeli ve çok güçlü isimlerden oluşan bir kadromuz var. Taraftarlarımız gibi bizler de şampiyonluğa odaklandık. Kimse saha içi davranışlarımızdan sorun çıkarmasın. Bizim tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş’ın zaferleri bizler için her şeyden üstündür. Futbolcular olarak taraftarlarımızın şampiyonluk coşkusu ile ortak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.