Cezayir'deki şampiyonluk kutlaması trajediye dönüştü: 3 ölü, 81 yaralı

Cezayir'de Muludiya futbol takımının şampiyonluk kutlaması sırasında facia yaşandı...

Takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için taraftarların tribünleri doldurduğu sırada izdiham çıktı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI FACİAYLA BİTTİ

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentteki 5 Temmuz 1962 Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında yaşanan izdihama ilişkin bilgi verildi.

Stadyumda yaşanan izdihamdan kaynaklı 3 can kaybı, 81 yaralı olduğu kaydedildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ: 81 KİŞİ YARALANDI

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin üst tribünlerden düştüğü, buna bağlı olarak bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 70'inin ise tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı.

DOKUZUNCU KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Cezayir Birinci Ligi'nde mücadele eden Muludiye futbol takımı, üst üste ikinci kez ve toplamda 9'uncu kez şampiyonluğu elde etmişti.