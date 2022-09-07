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    Chelsea'de Thomas Tuchel kovuldu

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, Alman menajer Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
    • 07.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 12:37
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    Chelsea'de Thomas Tuchel kovuldu

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybedilen 1-0'lık maçın ardından flaş bir gelişme yaşando. Ada ekibi, Alman menajer Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Thomas Tuchel ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür ederiz. Thomas burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Chelsea tarihinde haklı olarak yerini alacak." denildi.

    Chelsea de Thomas Tuchel kovuldu #1

    "Geçiş için doğru zamandı"

    Öte yandan açıklamanın devamında, "Kulübün devralınmasının ardından 100 gün geçti. Kulübü ileriye taşımak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kulübümüzün yeni sahipleri bu geçişi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

    "Hızlı hareket edeceğiz"

    Chelsea'de Tuchel ile yaşanan ayrılık sürecinin ardından yeni teknik direktör için de çalışmalar başladı. Kulüp, "Bu konuda hızlı hareket edeceğiz. Yeni bir teknik direktör ataması yapılana kadar da başka bir açıklama yapılmayacak." sözleri dikkati çekti.

    Chelsea de Thomas Tuchel kovuldu #2

    Potter iddiası

    Öte yandan Chelsea'nin Graham Potter'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor. 47 yaşındaki Potter, Östersunds, Swansea City ve Brighton takımlarında görev almıştı.


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