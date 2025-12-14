Christ Inao Oulai: Daha iyisini yapabilirdik

- Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
- Oulai, rakip 10 kişi kaldıktan sonra buldukları gollerle ilgili, daha iyisini yapabileceklerini belirtti.
- Oyunlarının kaliteli olduğunu, ancak sadece 1 puan aldıklarını ifade etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
Bordo-mavili takımda ikinci golün sahibi Christ Inao Oulai, derbi mücadelesi sonrası konuştu.
"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"
Maçı değerlendiren orta saha oyuncusu, "İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık. Henüz maalesef hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim." ifadelerini kullandı.