Christ Inao Oulai: Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerin genç oyuncusu Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

HEM GELECEĞİ HEM DE KANTE SORULDU

Oulai, hem bireysel performansına hem de takım hedeflerine odaklandığını vurguladı.

N'Golo Kante ile kıyaslanmasıyla ilgili soruya cevap veren Oulai, "Kendisi üst seviye bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum. Ona bol şans diliyorum." dedi.

"TRABZONSPOR'A ODAKLANDIM, TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Transferiyle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Oulai, "Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." şeklinde konuştu.