Trabzonspor-Karagümrük maçında şaşkına çeviren an: Oyundan çıkmayı reddetti!

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fatih Karagümrük’te Matias Kranevitter’in oyundan çıkmayı reddetmesi dikkat çekti. Sakatlık yaşayan Arjantinli futbolcu, ilk yarıda teknik heyetin değişiklik kararına karşı çıktı.
Süper Lig’in 24. haftasında dün akşam oynanan Trabzonspor-Fatih Karagümrük mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, sakatlık geçirdi.
Kranevitter, teknik heyetin değişiklik kararına rağmen sahada kalmak istedi.
SAKATLANDI: OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ
Kranevitter, sağlık durumunun ciddi olmadığını işaret ederek oyundan çıkmayı kabul etmedi. Kısa süreli bir kararsızlık yaşandı.
Bu gelişme üzerine oyuna girmek için hazırlanan Berkay Özcan, bir süre beklemek zorunda kaldı.
Stanojevic, genç oyuncuya sarılarak moral verdi.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
GENÇ OYUNCU KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ
Ardından kulübeye geçerek maçı izlemeye devam etti.
Kranevitter, ilk yarıyı sahada tamamladı.
Arjantinli futbolcu, devre arasında alınan karar doğrultusunda ikinci yarının başında kenara geldi.