UEFA listeyi duyurdu: Forma ve ürün satışından en çok gelir elde eden takımlar

UEFA’nın yayınladığı 2025 finansal raporunda, kulüplerin forma ve lisanslı ürün satışından elde ettiği gelirler açıklandı.

Avrupa devlerinin zirvede yer aldığı listede Türkiye’den 3 büyük kulüp de kendine yer buldu.

Rapora göre 2025 yılında forma ve ürün satışından en fazla gelir elde eden kulüp, 277 milyon euro ile Barcelona oldu.

UEFA ÜRÜN GELİRLERİ LİSTESİNİ DUYURDU

Onu 231 milyon euro ile Real Madrid, 189 milyon euro ile Bayern Münih takip etti.

İlk 10’daki diğer kulüpler ise şöyle sıralandı..

4- Manchester United- 172 milyon euro

5- Arsenal- 151 milyon euro

6- Liverpool- 148 milyon euro

7- Tottenham- 102 milyon euro

8- Galatasaray- 99 milyon euro

9- Chelsea- 95 milyon euro

10- Paris Saint-Germain- 88 milyon euro

3 BÜYÜKLER LİSTEDE

Galatasaray, 99 milyon euroluk gelirle 8’inci sırada yer alarak Türk kulüpleri arasında zirvede bulundu.

Fenerbahçe ise 72 milyon euro ile 12’nci sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş da 50 milyon euro gelirle 17’nci sırada listelendi.

UEFA raporu, Türk kulüplerinin lisanslı ürün ve forma satışında Avrupa devleriyle rekabet edebilecek seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.