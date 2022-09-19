Çiğdem Simavi: Ali Koç çok yoruluyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, Koç'la ilgili, ""Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 5-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, oğluyla katıldığı bir düğünde ilginç sözler söyledi.

"Ali çok yoruluyor"

Simavi, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile ilgili soruya "Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." diyerek ilginç bir cevap verdi.

Ailesi bırakmasını istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ailesinin daha önce de başkanlığa sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

Hatta üst üste başarısız geçen sezonların ardından Koç'un bütün mesaisini Fenerbahçe'ye ayırması, maddi ve manevi olarak çok yıpranmasına rağmen görevine devam etmesi ailede üzüntüyle karşılandığı iddia ediliyordu.

Bırakmasını isteyen aile büyüklerine Ali Koç'un "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bırakmam" diyerek karşılık verdiği iddia ediliyor.