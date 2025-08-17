Abone ol: Google News

Çorum FK'dan deplasmanda Adana Demirspor'a farklı tarife

1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 01:19
1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

ÇORUM FK DEPLASMANDA 3'LEDİ

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılamayı Çorum FK, 3-0 kazanmayı başardı.

Kırmızı-siyahlı ekibin galibiyet gollerini 37. dakikada Emeka Eze, 43. dakikada Yusuf Erdoğan ve 78. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi Adana Demirspor ise -5 puanda kaldı.

Kırmızı-siyahlılar gelecek hafta kendi evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

