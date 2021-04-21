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- Cüneyt Çakır, EURO 2020'de görev alacak
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de görev alacak
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 19:16
- Güncelleme : 21.04.2021 - 19:52
UEFA, EURO 2020'de görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. UEFA tarafından açıklanan listede, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 18 hakem arasında yer aldı.
UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.
AVRUPA DIŞINDAN HAKEM DE OLACAK
Öte yandan EURO 2020'de Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çalacağı açıklandı. UEFA Başkanı Ceferin, "CONMEBOL ile takas yaparak hakemlerimizin tecrübelerini artıracağız." dedi. Karşılığında Jesus Gil Manzano'nun da ekibiyle birlikte Copa America'da görev alacağı kaydedildi.
EURO 2020'DEKİ HAKEMLER
Felix Brych (Almanya)
Cüneyt Çakır (Türkiye)
Carlos Del Cerro Grande (İspanya)
Andreas Ekberg (İsveç)
Orel Grinfeeld (İsrail)
Ovidiu Alin Hategan (Romanya)
Sergei Karasev (Rusya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Bjorn Kuipers (Hollanda)
Danny Makkelie (Hollanda)
Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)