Danylo Sikan'dan Fatih Tekke'ye eleştiri!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, Igor Tsyganik'in kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili formayla 18 maçta 1092 süre alan, 3 gol ve 2 asistlik gol katkısı veren genç santrfor, teknik direktör Şenol Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıksa da çok sol kanatta forma giymiş, Fatih Tekke döneminde ise genellikle sonradan oyuna dahil olmuş ve aldığı süreler giderek azalmıştı.

"3-4 FARKLI YERDE OYNADIM"

Danylo Sikan, Şenol Güneş dönemiyle ilgili olarak şunları dedi:

Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi bölgemde oynamadım.

"FATİH TEKKE'NİN OYUNCU TERCİHLERİNİ ANLAMADIM"

"Trabzonspor'daki oyna sürenden memnun musun?" sorusuna Ukraynalı futbolcu, şu yanıtı verdi:

Şu anda hayır. Her maç öncesi yüzde 100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım.

"KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR"

Teknik direktör Fatih Tekke ile bir anlaşmazlığı olmadığını kaydeden Danylo Sikan, şu ifadeleri kullandı:

Sadece onu biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Bunu daha önce menajerimle konuştum kimse nedenini bilmiyor gibi görünüyor.

"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUM"

"Teknik direktörle konuşmayı denediniz mi?" sorusunu ise 24 yaşındaki futbolcu şu şekilde cevapladı:

Ben şahsen bu konuşmaya yaklaşmadım. Teknik direktörle bu konu hakkında tartışmaya başlamaya alışkın değilim. Sadece antrenman yapmaya ve ilerlemeye devam ediyorum. Shakhtar'daki zamanımda benzer durumlar yaşadım. Alıştım. Bunun üzerinde durmaya gerek olmadığını anlıyorum. Sadece antrenman yapmaya devam etmem ve alınganlık göstermemem gerekiyor.

"ÖYLE OLSA ZUBKOV DA OYNAMAZDI"

"Fatih Tekke, Rus ekibi Zenit'te oynadığı için belki seni oynatmıyordur" yorumuna ise Ukraynalı futbolcu, şunları dedi:

Öyle bir şey söz konusu değil. Dediğiniz gibi olsa Zubkov da oynamazdı.

"TRABZONSPOR BENİ ÇOK İSTEDİ"

Trabzonspor'u tercih etme sebebiyle ilgili olarak ise yıldız futbolcu, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor beni çok istedi, kariyerimde sıçrama yaparak daha iyi yerlere gelmek adına tercih yaptım. Batagov ile konuştum çok olumlu şeyler söyledi o yüzden tercih ettim.

"GERÇEKTEN ÇOK AĞLADIM"

Ukraynalı forvet 2019 yılında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili olarak ise çarpıcı bir itirafta bulundu.

O dönem başka kulüplerden de teklifler aldığını kaydeden Danylo Sikan, şu ifadeleri kullandı: