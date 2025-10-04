Davinson Sanchez atıldı! Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, birbirlerine rakip oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik derbinin ilk yarısında kırmızı kart çıktı.
RAFA YERDE KALDI
34. dakikada savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı.
Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.
DAVINSON KIRMIZI GÖRDÜ
Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)