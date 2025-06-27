Denizlispor'a 12 puan silme cezası

Bir dönemin Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, kötü günler geçiriyor.

Süper Lig'de uzun yıllar boy gösteren ve 2006 yılındaki sezonda Fenerbahçe'yi son maçta şampiyonluktan eden Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düştü.

Yeşil-siyahlı kulüp, Süper Lig döneminden eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 12 puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu ceza ile yeşil-siyahlılar, amatör lige -12 puanla başlayacak.

AYLARDIR SÜREN SESSİZLİK TEPKİ ÇEKTİ: -12 PUANLA BAŞLAYACAKLAR

Denizlispor'da olağanüstü kongre tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği öğrenilirken, Başkan Fatih Aslan Kazancıo'nun aylardır sessiz kalması taraftarın tepkisine yol açtı.

Sözleşmesi sona eren kaleci Ali Eren Yalçın'ın da takımdan ayrıldığı Denizlispor'da U19 takımı oyuncuları Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sezona hazırlanıyor.

UEFA KUPASI'NDA İZ BIRAKTILAR

2002-03 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Öte yandan Denizlispor'da yaşanan garip olaylar bir türlü bitmek bilmedi.

Sezon içinde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık fatura sonucu tesislerin doğalgazı kesilmişti.

ÖDENMEYEN BORÇLAR, TESİSLERDE KALAN YABANCI, BAŞKANLA KAPTANIN RESTLEŞMESİ...

Bunun yanı sıra eski Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde aranması bulunan bir şahsın saklandığını ve bu durumu öğrenir öğrenmez ihbarda bulunduğunu duyurmuştu.

Yaşanan ilginç gelişmeleri ise son olarak paralarını alamayan futbolcuların tepkisine öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasındaki gerilim takip etmişti.

Eski Başkan Ergil ve Gökhan Süzen karşılıklı olarak atışmıştı.

Daha sonra Ergil, anlam verilemeyen bir şekilde açlık grevine başladığını duyurmuştu.