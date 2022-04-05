Depremin etkileri temeli yerinden oynattı! TFF'de seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Depremin etkileri temeli yerinden oynattı! TFF'de seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, yeni başkan için seçim tarihi gündeme getirildi. Peki, TFF'de seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda kırılma, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararların ardından başladı.

Uzun zamandır Türk futbolunda tartışma konusu olan hakemlerin iyice gündeme gelmesi, TFF'de peş peşe istifalara neden oldu.

Peş peşe yaşanan istifaların en son kademesi dün gerçekleşti ve Nihat Özdemir görevinden ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi.

Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de yeni başkanın kim olacağına ilişkin kulisler gündeme geldi.

Yeni başkanın kim olacağı kulislerde konuşulurken, seçim tarihi ise ayrı bir merak konusu olarak öne çıkıyor.

Peki, TFF'de seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte detayı...

TFF'DE SEÇİM TARİHİ

Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek.

TFF, Yönetim Kurulu'nun Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplandığını duyururken, "Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır" denildi.