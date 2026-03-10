Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'te görev alan Fırat, geçtiğimiz gün Lübnan'dan ülkesine döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Engin Fırat'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Antalya'ya götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Baba Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat, ablası Filiz Fırat, evlerine gelmesini bekledikleri Engin Fırat'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

Göynük Mahallesi'nde ailesinin oturduğu evin önünde cenaze namazı kılınan Engin Fırat'ın son yolculuğunda; ailesi, görev yaptığı ülkelerden gelen futbol federasyonu yetkilileri, Türkiye'den futbol camiasındaki dostları, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Engin Fırat'ın cenazesi, Göynük Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARİYERİ BOYUNCA ÇOK SAYIDA TAKIMDA GÖREV ALDI

Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı.

Fenerbahçe'den sonra Almanya'nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı.

İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi.

2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı.

Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.