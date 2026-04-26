Derbide olay var! Ederson kırmızı kart gördü...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında penaltı kazandı. Penaltının ardından Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Derbide Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

Pozisyona Fenerbahçeli futbolcular uzun süre itiraz etti.

Hakem Yasin Kol, VAR incelemesinin ardından oyuncuların penaltı vuruşu için hazırlanmasını istedi.

Fenerbahçeli kaleci Ederson, yerine geçmemek için ısrar edince hakem Yasin Kol, 62. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ederson, kırmızı kart gördükten sonra hakemin kulağının dibine girip bir şeyler söyledi ve hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından kafasını salladı.