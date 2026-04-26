Ertan Torunoğulları: 'Sakın ha sezonu' herkese hayırlı olsun

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK'E GÖNDERME

Ertan Torunoğulları, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik Aralık ayında yaptığı "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar her şeyi ifade ederim!" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.

"SAKIN HA SEZONU HERKESE HAYIRLI OLSUN"

Torunoğulları yaptığı açıklamada, "’Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; ‘Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.