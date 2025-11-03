Abone ol: Google News

Derbinin ardından gerginlik çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında siyah beyazlı teknik ekipten bir kişi ve Ersin ile Tedesco arasında gerginlik yaşandı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 09:05
  • Derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik ekipleri arasında gerginlik oldu.
  • Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ve Teknik Direktör Domenico Tedesco tartıştı.
  • Gerginliği yatıştırmak için araya girenler oldu ve Skriniar, Beşiktaş cephesine "Ağlama" işareti yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı.

TEDESCO'YLA ERSİN ARASINDA TARTIŞMA

Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken, araya girenler olayı yatıştırdı.

Milan Skriniar gergin yaşandığı yere gelirken, Beşiktaş cephesine "Ağlama" işareti yaptı.

O anlar böyle görüntülendi...

