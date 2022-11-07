Petrol
98.07
-0.51%
Euro
18.5391
0.02%
Dolar
18.4821
0.03%
Altın
996.65
-0.73%
Borsa
4332
2.72%
Bitcoin
390.414
-1.89%
BTXN Coin
10.21
-1.63%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Didier Drogba: Ben din değiştirmedim

    Didier Drogba: Ben din değiştirmedim

    Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın dua ederken çektirdiği bir fotoğrafın ardından Müslüman olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Drogba iddialar hakkında açıklamada bulundu.
    • 07.11.2022 - 23:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da bir dönem fırtına gibi esen sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Fildişi Sahilli Didier Drogba hakkında Müslüman olduğu iddiaları gündeme geldi.

    Müslüman gibi dua etti

    44 yaşındaki yıldızın bir evde Müslüman gibi dua ederken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" gibi yorumlar yapıldı.

    Fotoğrafla birlikte iddiaların yayılması üzerine Drogba resmi Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Didier Drogba: Ben din değiştirmedim #1

    "Ben din değiştirmedim, Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu"

    Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar"

    Didier Drogba: Ben din değiştirmedim #2


    Ferrari’nin ilk SUV modeline olan ilgi beklenenden fazla
    Otomobil

    Ferrari’nin ilk SUV modeline olan ilgi beklenenden fazla

    Denizli'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Denizli'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir