Didier Drogba: Ben din değiştirmedim

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın dua ederken çektirdiği bir fotoğrafın ardından Müslüman olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Drogba iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'da bir dönem fırtına gibi esen sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Fildişi Sahilli Didier Drogba hakkında Müslüman olduğu iddiaları gündeme geldi.

Müslüman gibi dua etti

44 yaşındaki yıldızın bir evde Müslüman gibi dua ederken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" gibi yorumlar yapıldı.

Fotoğrafla birlikte iddiaların yayılması üzerine Drogba resmi Twitter hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Ben din değiştirmedim, Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu"

Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar"