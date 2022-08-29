Oğluna Kuaresma Azad, kızına Anne Marie adını veren futsal sporcusu Veysi Çevik, kendi ismini de Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için e-Devlet'ten başvuru yaptı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapılabilecek." duyurusunu yaptı.

Bunun üzerine Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1'inci Ligi takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çevik (31), Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için talepte bulundu.

Sadece maç günleri Ankara'ya giden Veysi Çevik, oğlu Kuaresma Azad'ın (5) adının da "Ricardo Kuaresma Azad" olması için başvuru yaptı.

Başvuru incelemede

Kızına da İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin (2) adını koyan Çevik'in 2 başvurusunun şu an inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

"Oğluma Quaresma adını verdi"

DHA'nın haberine göre; Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çevik, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım.

Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı.

Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım.

Diyarbakır'da Kuaresma Azad'ın babasından Rachid Ghezzal başvurusu ViDEO



"Kızımın adı 'Anne Marie olsun' dedim"

Herkesin yaptığını değil; değişik şeyleri yapmayı seviyorum. Kızımın ismini aslında Muslera koyacaktım. İstanbul'da biri, çocuğuna Ege Muslera adını koymuştu. O zaman ben de 'Anne Marie olsun' dedim. Muslera da çok sempati duyduğum bir insan."

Halide Çevik: İsmim Talisca olabilir

Halide Çevik (29) de eşine olan sevgisi nedeniyle yabancı isimleri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Benim aslında futbol ile bir alakam yok. Eşimi sevdiğim için görmezden geliyorum. O yüzden kızmıyorum, bir şey demiyorum. İlerleyen zamanlarda fikrimi değiştirebilirim. İsmim Talisca olabilir." dedi.





