Domenec Torrent: Bazen futbol adil değildir

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Torrent açıklamalarında, "70 dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında.

Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ







"BAZEN FUTBOL ADİL DEĞİLDİR"

Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bazen futbol adil değildir. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekirdi. Son dakikalarda yediğimiz gollerden maçı kaybettiğimizi dikkate almamız lazım. Geçen hafta da iki duraklamada gol yemiştik. Bundan sonraki maçlar için bütün tutkumuzla, kendimizi vererek oynayacağız.

Dışarıda olan bazı oyuncular geri gelecek. Onlar geri geldiğinde bazı sıkıntılarımız çözülecek. Fiziksel ve taktiksel olarak eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GEDSON TRANSFERİ SPEKÜLASYON"

Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz. Kulüp bu pozisyondan çıkmalı. Aynı zamanda gelecek için sağlam bir temel oluşturmalı.

Gedson'u tanıyorum. Kulüpte konuştuğumuz şeyler sadece bende kalır! Transfer, şu anda tamamen spekülasyon.