Süper Lig'de zirvede son durum ve kalan maçlar!

Süper Lig'de zirvede son durum ve kalan maçlar!
Müthiş derbi Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlayan Galatasaray puanını 74'e yükseltti. Biz de şampiyonluk yolundaki 3 ekibin kalan maçlarını listeledik. İşte o mücadeleler...

Süper Lig'de dev derbi heyecanı yaşandı...

Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçti.

Sarı-kırmızılılar böylelikle puanını 74'e çıkararak dördüncü şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

GALATASARAY 4 PUAN DAHA ALIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı.

3. Sırada bulunan Trabzonspor'un bir maç eksiğiyle 65 puanı bulunuyor.

Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. (Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde)

İŞTE KALAN MAÇLAR

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

İşte 3 takımın kalan maçları...

Galatasaray

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

Trabzonspor

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

