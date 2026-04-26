Süper Lig'de zirvede son durum ve kalan maçlar!

Müthiş derbi Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlayan Galatasaray puanını 74'e yükseltti. Biz de şampiyonluk yolundaki 3 ekibin kalan maçlarını listeledik. İşte o mücadeleler...
GALATASARAY 4 PUAN DAHA ALIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı.
3. Sırada bulunan Trabzonspor'un bir maç eksiğiyle 65 puanı bulunuyor.
Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. (Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde)
İŞTE KALAN MAÇLAR
Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
Galatasaray
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
Trabzonspor
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği