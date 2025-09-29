Domenico Tedesco, Gökhan Gönül hakkında konuştu

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan bir gelişme dikkat çekmişti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yardımcılığına kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül getirilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası sarı-lacivertli camiada teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

"GÖKHAN HOCA, 'TEDESCO'YA SÖYLÜYORUZ AMA BİZİ DİNLEMİYOR' DEDİ"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Semih Şentürk, İtalyan çalıştırıcının yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı.

Şentürk, "Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Tedesco ile de olmadı, olmayacak. Gökhan Hoca (Gönül) ile de konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Tedesco; Çağlar'ı sağ bek oynattı, Semedo ve Asensio'yu çift 6 yaptı. Gökhan Hoca'ya bunu sordum. 'Tedesco'ya söylüyoruz ama hocanın tercihi bu yönde oluyor. Tedesco bizi dinlemiyor.' dedi. Alınacak ilk puan kaybında yollar ayrılacak gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sonrası NOW Spor'da Efsane Futbol programının moderatörü Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu söyledi.

"AĞZIMDAN TEDESCO'YLA İLGİLİ BİR ŞEY ÇIKMADI"

Gönül'ün Düzen'e "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı." sözlerini sarf ettiği canlı yayında servis edildi.

Yaşananların ardından dün Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahalarında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tedesco, ekibindeki ayrılığı da açıkladı.

"KENDİ İÇİMİZDE BİR ŞEY KONUŞTUĞUMUZ ZAMAN, DIŞARIYLA PAYLAŞMAYIZ"

Tedesco'ya, "Gökhan Gönül kulübede yoktu. Gönderildi mi? Yerine yeni bir antrenör isteyecek mi?" diye soruldu.

"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak."

"YERİNE BİRİNİ İSTEMEYECEĞİZ"