Domenico Tedesco'nun 3'üncü, Sergen Yalçın'ın 11'inci derbi heyecanı

Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde teknik direktör Domenico Tedesco ligdeki 3'üncü, teknik adam Sergen Yalçın ise 11'inci derbi heyecanını yaşayacak.

Türkiye kariyerinde hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a karşı birer kez rakip olan Tedesco, üçüncü derbisinde Beşiktaş'a karşı sahada takımının başında yer alacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı takımın başında daha önce 10 derbi maça çıktı.

İLK GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Süper Lig'deki ilk derbisinde unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Tüpraş Stadı'nda sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta siyah-beyazlılara konuk olan sarı-lacivertli teknik adamın takımı, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve müsabakayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da ilk derbi zaferini Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın ilk kez başına geçtiği 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de ağırlayan Sergen Yalçın, rakibini 2-0 yenerek ilk derbisini kazandı.

DERBİ KARNELERİ

Kariyerinin Türkiye bölümünde henüz 2 derbide takımını idare eden Tedesco yenilgi yüzü görmedi.

İlk derbisinde Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertli teknik adam, Galatasaray ile oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın ise antrenörlük kariyerinde 10 derbiyi geride bıraktı.

Bu süre zarfında Fenerbahçe ile 4 kez karşı karşıya gelen Yalçın, Galatasaray ile 10 kez kozlarını paylaştı.

Derbi kariyerinde 4 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberlik bulunan Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti.

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye rakip olduğu maçlarda Beşiktaş 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

YALÇIN KUPADA TELAFİ ETTİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanan lig maçının yanı sıra iki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadı'nda bu sezon Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandığı derbinin telafisini siyah-beyazlılar, Kadıköy'deki kupa maçında yaptı.

İki teknik adamı ikinci kez karşı karşıya getiren derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

İKİSİ DE SONRADAN GÖREVE BAŞLADI

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide kozlarını paylaşacak teknik direktörler Sergen Yalçın ile Domenico Tedesco, sezon başladıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu oturdu.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezona başlarken Fenerbahçe, önceki yıl da takımı çalıştıran Jose Mourinho'ya güvenerek sezona başladı.

Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçların ardından iki ekip, teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göreve getirilirken Fenerbahçe, Domenico Tedesco'da karar kıldı.