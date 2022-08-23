Dries Mertens'ten samimi açıklamalar

Galatasaray'ın yeni transferlerinden 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu Dries Mertens, bugün gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni transfer Dries Mertens'in takıma kolay adapte olması dikkatleri çekti. Tecrübesi ile yıllarca Napoli'de forma giyen 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferi çok konuşulmuştu.

Sahada henüz yeterli süre alamayan ve takıma alışma dönemini en iyi şekilde geçirmeyi istediğini belirten Mertens bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Dries Mertens'in açıklamaları:

Galatasaray'a transfer olmasının en önemli etkenin büyük bir kulüp olduğunu belirten Mertens, "Galatasaray'a transfer olmamın en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olması. Takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. Takımla çalışmak için daha fazla şansım olduğu için mutluyum." dedi.





"Trabzon'da kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz"

Bu hafta Napoli'den eski takım arkadaşı Hamsik ile rakip olacak Mertens maç için iddialı olduklarını belirtti.

Başarılı oyuncu,"Marek de çok mutlu burada. Ev bulmaya, adapte olmaya çalıştığımı biliyor. Kendimize bakmamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız, daha diri olacağız ve Trabzon'da kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz." şeklinde konuştu.





"Kaleye yakın oldukça rahatım"

İlk golünü attığında nasıl bir sevinç yapacağına değinen Mertens şunları şöyledi: "Galatasaray'da gol atmak istiyorum. Attıktan sonra gol sevinci olarak ne yapacağımı göreceğiz. Okan Buruk Hoca ile nerede oynayabileceğim konusunda konuştuk. Sol kanatta, sağ kanatta, forvet, forvet arkası olarak oynadım. Kaleye yakın oldukça rahatım."





"Kalite anlamında çok fark olduğunu söyleyemem"

Serie A ve Süper Lig arasında fazla fark olmadığını belirten Mertens, "İtalya Ligi ile Türkiye Ligi arasında taktik anlamında farklılıklar var. Türkiye'de kompakt oynamanız gerekiyor ve daha az kontrataklara izin vermeniz gerekiyor. Kalite anlamında çok fark olduğunu söyleyemem." dedi.





"Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz"

Şampiyonluk yolunda ilerleyeceklerini belirten Mertens, "2-3 haftadır buradayım. Geçen sezon 13. bitirmiştik. Anında, direkt olarak lider başlamak beklenti dahilinde olmayabilir. Kendimizi her geçen hafta geliştirmeye çalışacağız. Sürekli gelişerek şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz." vurgusunda bulundu.





"Menemeni çok sevdim"

Türkiye'ye dair alışma sürecinde olan Mertens, adaptasyon sürecini atlatmaya başladığını söyledi. Yıldız futbolcu,"Kültür çok önemli. Gezmek hoşuma gidiyor o yüzden. İstanbul çok güzel şehir. Biraz trafik var ancak İstanbul'u çok seviyorum. Eşimle birlikte Türk tarzı yemekler yemek istiyoruz. Menemeni çok sevdim. Futbola adapte olmak işin en zor kısmı. Mücadele başladı bile. Henüz yeni geldim. Önemli olan oyun tarafında çok iyi olmak. Önemli biri olmak istiyorum burada." diyerek sözlerini noktaladı.



