Dünya Kupası yolunda son viraj: 24 yıllık özlemi bu sefer bitireceğiz!

Tam 24 yıl... Neredeyse çeyrek asra yaklaşan bir bekleyiş, televizyon başında hep başka ülkelerin sevincini izleyerek büyüyen koca bir jenerasyon.

2002'de Güney Kore ve Japonya'da dünya üçüncüsü olarak tarih yazan o efsane kadronun ardından, futbolun en büyük sahnesine hep uzaktan baktık.

Ancak şimdi hasreti bitirmeye, 2026 Dünya Kupası bileti almaya sadece 90 dakika uzaklıktayız. Rakip Kosova, hedef mutlak zafer!

24 YIL BOYUNCA BEKLEDİK

O efsanevi yaz mevsimini hatırlayanların tüyleri hala diken diken oluyor. İlhan Mansız'ın altın golü, Rüştü Reçber'in kaledeki devleşen silüeti, Hasan Şaş'ın bitmek bilmeyen hırsı...

Bugün Montella'nın sahaya sürdüğü bu altın jenerasyonda da o eski ateşi, o "Biz bitti demeden bitmez" ruhunu iliklerimize kadar hissediyoruz:

Yıldıray Baştürk'ün oyunu okuyan zekası ve ince pasları, bugün Arda Güler'in o durdurulamaz sol ayağında yeniden hayat buluyor. Tugay Kerimoğlu'nun orta sahadaki o soğukkanlı patronluğu, bugün Avrupa'nın zirvesindeki kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun omuzlarında yükseliyor.

ARTIK ZAMANI GELDİ!

O günlerde Ümit Davala ve Fatih Akyel'in kanatlardaki amansız gidiş gelişlerini, bugün Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın dinmek bilmeyen motor gücünde izliyoruz.

Duygular yoğun, motivasyon zirvede; ancak gerçeklikten kopmamak şart.

Karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, derin bir savunma kurgusuyla bizi tuzağa çekmek isteyen inatçı bir Kosova var.

Vedat Muriç'in fiziksel savaşı, Edon Zhegrova'nın beklenmedik çalımları ve Fisnik Asllani'nin gol tehdidi, sabrımızı ciddi şekilde test edecek.

85 MİLYON SİZİNLE ÇOCUKLAR...

Bu maç sadece coşkuyla değil; akılla, kusursuz bir planla ve kilidi açacak "şok pres" organizasyonlarıyla kazanılacak.

Taktiklerin, sistemlerin ve kağıt üzerindeki istatistiklerin ötesinde bir boyuttayız.

Sahaya çıkacak 11 ay-yıldızlı forma, sadece bir futbol maçı oynamayacak; 85 milyonun 24 yıllık hayalini, bir neslin Dünya Kupası izleme umudunu sırtında taşıyacak.

Futbolun en büyük sahnesine hak ettiğimiz dönüşü yapmak için vakit geldi.