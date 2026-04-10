Volkan Demirel 'ayı' lakabını yorumladı: Öyle görünmekten çok mutluyum

Eski Fenerbahçe kalecisi ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, verdiği röportajda “Fenerbahçe Tesisleri’nde bana ‘dayı’ derlerdi. Dışarıda da ‘ayı’ lakabı takıldı. Ben ayı olmaktan da ayı gibi görünmekten de çok mutluyum. Kızlarımın da en sevdiği hayvan” ifadelerini kullandı.
"Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır."
"Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar, yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray’ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya’dan yediğim gol."