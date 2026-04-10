Volkan Demirel 'ayı' lakabını yorumladı: Öyle görünmekten çok mutluyum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Demirel, futbolculuk zamanlarında kendisine takılan lakapları yorumladı.

Demirel, Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda tesislerde kendisine “dayı”, dışarıda ise “ayı” dendiğini belirtti.

"KIZIMIN BİR TANE AYISI VAR, ADI DA VOLKAN"

Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bana Fenerbahçe tesislerinde ‘Dayı’ derlerdi. Dışarıda ise ‘Ayı’ lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır."