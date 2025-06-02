Dursun Özbek: Heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok

Galatasaray camiası, Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Pilav Günü için bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen etkinlikte Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"HEYKELİMİN DİKİLMESİ GİBİ BİR ARZUM YOK"

Dursun Özbek, şunları dedi:

Çok keyifliyim ama heykelimin dikilmesi gibi bir arzum yok. O maksatla Galatasaray'a hizmet etmiyorum. Galatasaray'a benim de tüm arkadaşlarımın da borcu var. Biz borcumuzu ödüyoruz. Seve seve yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de Galatasaray'a aynı derecede hizmet eder. Bu başarı ile birlikte camiada birlik ve beraberlik ön plana çıktı. Tüm Galatasaraylılara kutlu olsun.